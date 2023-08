Lirik dan terjemahan lagu Nothing's Gonna Change My Love for You yang dipopulerkan oleh penyanyi George Benson.

Lagu Nothing's Gonna Change My Love for You dirilis pada tahun 1985.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Nothing's Gonna Change My Love for You - George Benson:

If I had to live my life without you near me

Jika aku harus menjalani hidupku tanpamu didekatku

The days would all be empty

Hari-hari akan terasa begitu sepi

The nights would seem so long, with you I see forever

Malam akan terasa panjang, denganmu aku melihat selamanya

Oh, so clearly, I might have been in love before

Oh, sangat jelas, aku mungkin pernah jatuh cinta sebelumnya

But it never felt this strong

Tapi tak pernah terasa sekuat ini

Our dreams are young and we both know

Mimpi-mimpi kita yang masih belia dan kita berdua mengetahuinya

They'll take us where we want to go

Mereka akan membawa kita kemanapun tujuan kita

Hold me now

Genggam aku sekarang

Touch me now

Sentuh aku sekarang

I don't want to live without you

Aku tak ingin menjalani hidup tanpamu

Nothing's gonna change my love for you

Tak ada yang mampu mengubah rasa cintaku padamu