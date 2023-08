Lirik Lagu Bel Air - Lana Del Rey, Disertai Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Bel Air yang dinyanyikan Lana Del Rey.

Lirik Lagu Bel Air - Lana Del Rey:

Gargoyles standing at the front of your gate

Trying to tell me to wait, but I can't wait to see you

So I run like I'm mad to heaven's door

I don't wanna be bad, I won't cheat you no more

Roses, Bel Air, take me there

I've been waiting to meet you

Palm trees in the light, I can see, late at night

Darling, I'm waiting to greet you

Come to me, baby

Spotlight, bad baby, you've got a flair

For the violentest kind of love anywhere out there

Mon amour, sweet child of mine, you're divine

Didn't anyone ever tell you it's okay to shine?

Roses, Bel Air, take me there

I've been waiting to meet you

Palm trees in the light, I can see, late at night

Darling, I'm waiting to greet you

Come to me, baby

Don't be afraid of me

Don't be ashamed

Walk in the way of my soft resurrection

Idol of roses, iconic soul

I know your name

Lead me to war with your brilliant direction

Roses, Bel Air, take me there

I've been waiting to meet you

Palm trees in the light, I can see, late at night

Darling, I'm waiting to greet you

Come to me, baby

Roses, Bel Air, take me there

I've been waiting to meet you

Grenadine, sunshine—can you break this heart of mine?

Darling, I'm waiting to greet you

Come to me, baby

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Bel Air - Lana Del Rey:

Gargoyle berdiri di depan gerbangmu

Mencoba menyuruhku menunggu, tapi aku tidak sabar untuk melihatmu

Jadi aku lari seperti aku gila ke pintu surga

Aku tidak ingin menjadi jahat, aku tidak akan menipumu tidak lebih banyak

Mawar, Bel Air, bawa aku ke sana

Aku sudah menunggu untuk bertemu denganmu

Pohon palem dalam cahaya, aku bisa melihat, larut malam

Sayang, aku menunggu untuk menyapamu

Datanglah padaku, sayang

Spotlight, sayang sayang, kamu Aku punya bakat

Untuk jenis cinta yang paling keras di mana pun di luar sana

Mon asmara, anakku yang manis, kau hebat

Tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa bersinar itu boleh?

Mawar, Bel Air, bawa aku ke sana

Aku sudah menunggu untuk bertemu denganmu

Pohon palem dalam cahaya, aku bisa melihat,

Sayang, aku menunggu untuk menyapamu

Datanglah padaku, sayang

Jangan takut padaku

Jangan malu

Berjalan di jalan kebangkitanku yang lembut

Idola mawar, jiwa ikonik

Aku tahu namamu

Pimpin aku berperang denganmu arah yang cemerlang

Mawar, Bel Air, bawa aku ke sana

Aku sudah menunggu untuk bertemu denganmu

Pohon palem dalam cahaya, aku bisa melihat, larut malam

Sayang, aku menunggu untuk menyapamu

Datanglah padaku, sayang

Mawar, Bel Air, bawa aku ke sana

Aku sudah menunggu untuk bertemu denganmu

Grenadine, sinar matahari — bisakah kamu menghancurkan hatiku ini?

Sayang, aku menunggu untuk menyapamu

Datanglah padaku, sayang

