Lirik dan Terjemahan Lagu Fearless - Taylor Swift: And I Don’t Know How It Gets Better than This

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Fearless dari Taylor Swift dalam artikel ini.

Video klip lagu Fearless dirilis pada 27 Februari 2010 di kanal YouTube Taylor Swift.

Baca juga: Chord Gitar Fearless - Taylor Swift, dari Kunci C: Theres Something bout the Way the Street Looks

Lirik dan Terjemahan Lagu Fearless - Taylor Swift:

There's somethin' 'bout the way

Ada sesuatu dengan jalannya

The street looks when it's just rained

Terllihat seperti baru terjadi hujan

There's a glow off the pavement

Ada pijaran di pavingnya

You walk me to the car

Kamu membawaku ke dalam mobil

And you know I wanna ask you to dance right there

Dan kamu tahu aku ingin mengajakmu berdansa di sana

In the middle of the parking lot, yeah

Di tengah-tengah tempat parkir, ya

Oh, yeah

Oh, ya

We're drivin' down the road

Kita menyusuri jalanan

I wonder if you know

Aku bertanya-tanya apakah kamu tahu

I'm tryin' so hard not to get caught up now

Aku berusaha keras untuk tidak ketahuan

But you're just so cool, run your hands through your hair

Tapi kamu sangat keren, membenahi rambutmu