Lirik Lagu Mourning - Post Malone, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjudul Mourning, lengkap dengan terjemahannya.

Lagu berjudul Mourning dinyanyikan oleh Post Malone.

Video Klip Mourning dirilis pada 24 Juli 2023 lalu, di YouTube.

Video klip terbaru milik Post Malone ini sudah diputar lebih dari 5,6 juta kali di YouTube.

Mourning menceritakan tentang sebuah kisah pertemanan yang palsu.

Lagu Mourning saat ini masuk dalam daftar lagu terbaru di YouTube Music.

Lirik Lagu Mourning - Post Malone:

Don't want to sober up

The sun is killing my buzz, that's why they call it mourning

Thought I was strong enough

Threw my bottle at the sky, said, "God that's a warning"

Don't want to sober up

Try to keep it inside, but I just want to pour it

Thought I was strong enough