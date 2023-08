Lirik Lagu dan Terjemahan CAKE – ITZY, Trending di YouTube: Cake Cake Can’t Wait Till I Bite Them

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Cake milik girl band ITZY.

ITZY akhirnya resmi merilis mini album ketujuh yang bertajuk, KILL MY DOUBT.

Sebelumnya ITZY sudah merilis dua lagu b-side yaitu, BET ON ME dan None of My Business.

Mini album BET ON ME, berisi total 6 lagu yang masing-masing berjudul, Bet On Me, CAKE (lagu utama), None of Business, Bratty, Psychic Lover, dan Kill Shot.

Berikut lirik lagu CAKE milik ITZY, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya:

ITZY ITZY like that!

Cake, cake, cake, cake, cake

It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake

Cake, cake, cake, cake, cake

Yeah piece of cake, cake, cake, cake, cake

Ooh, eeh, la-la-la, la-la-la, la-la

Ooh, eeh, la-la-la, la-la-la, la

Wang hago meogeobeoryeo da yeah like

Cake, cake, cake, cake, cake

Haneureun cham parae tto nae siganeun nеver waits

Ttokgateun geon ppеonhae tto dareun geol nan wonhae chase

Eotteoke modureul da matchwojwo

Jonjunghae jwo I do me, you do you, you & I

Neoneun neo naneun na jochana

Cake cake can’t wait till I bite them

Eochapi insaengeun naekkeo (naekkeo)

Baam baam can’t wait till I shoot them

Mwol geuri bokjapae maebeon (maebeon)

Shake it shake shake it shake shake it shake

Bust it up bust it up bust it up

Urin neomuna bappa yeah like my birthday



Maybe

Swipji ana anyway

Saenggakdaero everyday

Gomin gomin daesine

Naman saenggakae ije

Da gwaenchana eottae kkeomirago nan saenggakae

Alright alright

Wang hago meogeobeoryeo da yeah like

Maebeon

It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake

Cake, cake, cake, cake, cake

Yeah piece of cake, cake, cake, cake, cake

Ooh, eeh, la-la-la, la-la-la, la-la

Ooh, eeh, la-la-la, la-la-la, la

Wang hago meogeobeoryeo da yeah like

Cake, cake, cake, cake, cake

Jangdam mot hae nalssicheoreom it’s up in the air

Naeildo neo haengbokalji who can guarantee it so

A-T-M, jigeumi hwolssin jungyohae

Yeah, your way, just live it up cause

Maybe

Swipji ana anyway

Saenggakdaero everyday

Gomin gomin daesine

Naman saenggak hae ije

Da gwaenchana eottae kkeomirago nan saenggakae

Alright alright

Wang hago meogeobeoryeo da yeah like

Cake, cake, cake, cake, cake

It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake

Cake, cake, cake, cake, cake

Yeah piece of cake, cake, cake, cake, cake

Ooh, eeh, la-la-la, la-la-la, la-la

Ooh, eeh, la-la-la, la-la-la, la

Wang hago meogeobeoryeo da yeah like

Cake, cake, cake, cake, cake