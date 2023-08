Lirik Lagu dan Terjemahan Dancing's Done - Ava Max: I Wanna Give in to Your Dark Temptation

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Dancing's Done yang dipopulerkan oleh penyanyi Amerika Serikat, Ava Max.

Lagu Dancing's Done dirilis pada 27 Januari 2023 dalam album yang bertajuk Diamonds and Dancefloors.

Sejak pertama kali dirilis, lagu Dancing's Done telah ditonton sebanyak 4,5 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Dancing's Done yang dipopulerkan oleh Ava Max lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I see the panic somewhere in your eyes

Kulihat kepanikan di matamu

Yeah, in your eyes

Yeah, di matamu

I don't wanna tell but it's brought us here tonight

Tak ingin kukatakan tapi itulah yang membawa kita ke sini malam ini

Yeah, back to life

Yeah, kembali hidup

If you're gonna leave me hangin'

Jika kau 'kan menggantungku

Then you're gonna leave me dead

Maka kau 'kan membiarkanku mati

I'm never going home

Aku takkan pernah pulang

If you're not there

Jika kau tak di rumah

I wanna give in to your dark temptation

Aku ingin pasrahkan diri pada godaan gelapmu

I wanna touch you like nobody does, oh

Aku ingin menyentuhmu lebih dari siapapun, oh