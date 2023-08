Terjerat Narkoba, Artis Karenina Maria Sering Pamer Kehidupannya yang Bahagia di Media Sosial

TRIBUNNEWs.COM - Lama tak terdengar kabarnya, artis Karenina Maria Anderson langsung mengejutkan publik.

Ia ditangkap polisi di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan narkoba.

Polisi turut mengamankan barang bukti ganja seberat 4,1 gram dan selinting ganja.

Hasil tes urine Karenina dinyatakan positif.

Artis Karenina Maria Anderson. (Instagram @kareninaanderson)

Karenina nyaris tak pernah jadi sorotan media meski kariernya sebagai model sangat mengagumkan.

Ia dipercaya memeragakan busana rancangan desainer-desainer kondang.

Namun di dunia seni peran, kiprahnya cenderung biasa-biasa saja.

Tercatat beberapa kali membintangi film layar lebar, Karenina tak pernah mendapatkan peran utama.

Teranyar ia membintangi film Alena Anak Ratu Iblis dan Kutukan Sembilan Setan.

Meski demikian, wanita 40 tahun ini, lumayan aktif di media sosial.

Ia sering membagikan aktivitasnya di akun Instagram @kareninaanderson.

Baca juga: Hasil Tes Urine Karenina Maria Positif Ganja, Polisi Menyebutnya Pengguna Narkoba

Pada 8 Juli lalu, ia memposting potongan video dirinya yang sedang ditato.

"My Tatto philosophy."

"Pain is the greatest teacher..cuz the scar’s will remind u to make better choices…luckily tatto is also an option & its way cooler."