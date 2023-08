Lirik Lagu dan Terjemahan Wildest Dreams - Taylor Swift: Say You'll Remember Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wildest Dreams yang dipopulerkan oleh Taylor Swift.

Lagu berjudul Wildest Dreams pertama kali dirilis pada 2015, lalu.

Wildest Dreams merupakan bagian dari album Taylor Swift yang bertajuk '1989.

Simak lagu Wildest Dreams yang dinyanyikan oleh Taylor Swift lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

He said let's get out of this town

Dia bilang, ayo kita pergi dari kota ini

Drive out of the city

Tinggalkan kota ini

Away from the crowds

Menjauh dari keramaian

I thought heaven can't help me now

Kupikir langit tak bisa membantuku kini

Nothing lasts forever

Tak ada yang abadi

But this is gonna take me down

Tapi ini kan menjatuhkanku

He's so tall, and handsome as hell

Dia begitu tinggi, dan tampan sekali

He's so bad but he does it so well

Dia begitu nakal tapi nakalnya manis sekali

I can see the end as it begins

Akhirnya bisa kulihat saat baru dimulai

My one condition is

Satu syaratku adalah

Say you'll remember me

Katakan kau kan mengingatku

Standing in a nice dress, staring at the sun set babe

Berdiri kenakan gaun indah, menatap mentari tenggelam

Red lips and rosy cheeks

Bibir merah dan pipi merona

Say you'll see me again even if it's just in your wildest dreams

Katakan kau kan bertemu denganku lagi meski hanya dalam mimpi-mimpi terliarmu

Wildest dreams

Mimpi-mimpi terliarmu

I say no one has to know what we do

Kubilang tak perlu ada yang tahu apa yang kita lakukan

His hands are in my hair, his clothes are in my room

Tangannya di rambutku, pakaiannya di kamarku

And his voice is a familiar sound, nothing lasts forever

Dan suaranya terdengar akrab, tak ada yang abadi

But this is getting good now

Tapi ini semakin menyenangkan

He's so tall, and handsome as hell

Dia begitu tinggi, dan tampan sekali

He's so bad but he does it so well

Dia begitu nakal tapi nakalnya manis sekali

And when we've had our very last kiss

Dan saat kita tlah nikmati ciuman terakhir

But my last request is

Tapi satu permintaanku adalah

You see me in hindsight

Kau lihat aku setelah semua terjadi

Tangled up with you all night

Bertengkar denganmu sepanjang malam

Burn it down

Hancurkanlah

Some day when you leave me

Kelak saat kau tinggalkan aku

I bet these memories hunt you around

Kuberani bertaruh, kenangan ini akan menghantuimu

You see me in hindsight

Kau lihat aku setelah semua terjadi

Tangled up with you all night

Bertengkar denganmu sepanjang malam

Burn it down

Hancurkanlah

Some day when you leave me

Kelak saat kau tinggalkanku

I bet these memories follow you around

Kuberani bertaruh kenangan ini kan mengikutimu

Say you'll remember me

Katakanlah kau kan mengingatku

Standing in a nice dress, staring at the sun set babe

Berdiri kenakan gaun indah, menatap mentari tenggelam

Red lips and rosy cheeks

Bibir merah dan pipi merona

Say you'll see me again even if it's just pretend

Katakan kau kan bertemu denganku lagi meski sekedar pura-pura

Even if it's just in your wildest dreams

Meski cuma di dalam mimpi-mimpi terliarku

In your wildest dreams

Di dalam mimpi-mimpi terliarku

