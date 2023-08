Chord Gitar dan Lirik Lagu Walking Back Home - Vira Talisa: The Night Was Brighter

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Walking Back Home oleh penyanyi Vira Talisa.

Dirilis pada 30 November 2016 lalu, lagu Walking Back Home kembali viral di sosial media.

Video klip Walking Back Home telah ditonton lebih dari 1 juta kali hingga, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Chord Gitar Semua Tentang Kita - NOAH, Ost Sinetron Cinta Tanpa Karena, Kunci Mudah Dimainkan

Berikut chord gitar dan lirik lagu Walking Back Home oleh Viral Talisa:

Intro: G Em Am D7

G Em Am D7

Mr. Blue Melville was a sailor at dawn

G Em Am D7

He sailed on his ship as I walked through the shore

G Em Am D7

He took all the glitter and left me away

G D7 G G7

And Mr. Blue Melville has gone

C D7 G G7

The night was brighter when you lingered

C D7 G G7

And love was a mystery 'till you walk by my side

C Cm G Em

But now my heart's singing and tonight I'll be fine

A D7 G

Without you I'm walking back home

Solo:

G Em Am D7

G Em Am D7

G Em Am D7

G D7 G G7

Back to Chorus

Outro :

G Em Am D7 G

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu July Later On - Lily Williams Viral di IG Reels: We Can Let July Just be July

(Tribunnews.com)