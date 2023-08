Lirik Lagu dan Terjemahan Lonely Child - Christina Perri: Calm Down, You Lose Yourself in The Clouds

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Lonely Child yang dipopulerkan oleh Christina Perri.

Lagu Lonely Child milik Christina Perri dirilis pada 1 April 2014.

Lagu tersebut terdapat dalam album yang bertajuk Lonely Child.

Sejak pertama kali dirilis lagu Lonely Child telah ditonton sebanyak 546 ribu kali di YouTube.

Simak lirik lagu Lonely Child yang dinyanyikan oleh Christina Perri lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Just as fast as you came

Secepat hadirmu

Just as fast the sun set

Secepat tenggelamnya mentari

You push me away, you push me down

Kau kesampingkan aku, kau injak aku

Down, down, down, where my dream laid

Injak di tempat mimpiku berada

And just as quick you left

Dan secepat pergimu

Just as quick as you left my heart undressed

Secepat pergimu tinggalkan hatiku telanjang

And I felt down, down, down, down

Dan aku sedih, sedih, sedih, sedih

You took my wish back to the well

Tak kau balas harapan baikku

And I remember all the words that you said

Dan kuingat semua kata yang kau ucapkan