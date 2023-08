Lirik Lagu dan Terjemahan New Divide - Linkin Park: So Give Me Reason to Prove Me Wrong

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu New Divide yang dipopulerkan oleh Linkin Park.

Lagu berjudul New Divide dirilis pada 18 Mei 2009.

Baca juga: Chord Gitar Figure 09 - Linkin Park, Kunci A: And Now Youve Become A Part of Me

Simak lagu New Divide yang dinyanyikan oleh Linkin Park lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I remembered black skies, the lightning all around me

Teringatku pada langit gelap, guntur menggelegar di sekelilingku

I remembered each flash, as time began to blur

Teringatku pada tiap kilatan, saat waktu mulai samar

Like a startling sign, that fate had finally found me

Seperti isyarat yang mengejutkan, takdir itu akhirnya menemukanku

And your voice was all I heard, that I get what I deserve

Dan hanya suaramu yang kudengar, bahwa aku mendapat yang layak kudapatkan

So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean

Maka beri aku alasan tuk buktikan aku salah, tuk bersihkan kenangan ini

Let the floods cross the distance in your eyes

Biarkan banjir lintas jarak di matamu

Give me reason to fill this hole, connect the space between

Beri aku alasan tuk mengisi lubang ini, menghubungkan ruang di antaranya

Let it be enough to reach the truth that lies, across this new divide

Biarkan cukup bagiku tuk menggapai kenyataan yang terletak, di sepanjang bagian baru ini

There was nothing in sight, but memories left abandoned

Tak ada yang terlihat, tapi kenangan pun terabaikan

There was no where to hide, the ashes fell like snow

Tak ada tempat sembunyi, abu terasa seperti salju

And the ground caved in between where we were standing

Dan tanah pun melingkupi tempat kita berdiri

And your voice was all I heard, that I get what I deserve

Dan hanya suaramu yang kudengar, bahwa aku mendapat yang layak kudapatkan

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Lost - Linkin Park: Im Lost in These Memories

So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean

Maka beri aku alasan tuk buktikan aku salah, tuk bersihkan kenangan ini

Let the floods cross the distance in your eyes, across this new divide

Biarkan banjir lintasi jarak di matamu, lintasi bagian baru ini

In every loss, in every lie,

Di setiap kehilangan, di setiap dusta

In every truth that you deny,

Di setiap kenyataan yang kau sangkal

And each regret and each goodbye,

Dan tiap penyesalan dan perpisahan,

Was a mistake too great to hide

Ada kesalahan yang terlalu besar tuk disembunyikan

And your voice was all I heard, that I get what I deserve

Dan hanya suaramu yang kudengar, bahwa aku mendapat yang layak kudapatkan

Across this new divide

Di sepanjang bagian baru ini

Across this new divide

Di sepanjang bagian baru ini

(Tribunnews.com)