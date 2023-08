Konser Projek-D Vol 2 Bertabur Bintang, 2 Panggung Dihadirkan untuk Meriahkan Suasana De Tjolomadoe

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah pertunjukan musik nan apik, Projek-D Vol.2, telah digelar pada Sabtu (5/8/2023) di De Tjolomadoe, Jawa Tengah.

Hari pertama, animo masyarakat Kota Solo cukup besar, acara dimulai dengan band atau penampil pertama, sekira pukul 13.45 WIB.

Dua panggung disuguhkan untuk menghibur masyarakat pecinta seni, khususnya musik dan otomotif.

Satu panggung dinamai Panggung Wirama serta panggung utamanya yakni Panggung Maduswara.

Para musisi bergantian saling mengisi satu panggung ke panggung lainnya.

Adapun penampil atau band di Panggung Wirama di antaranya Olski Band, Malinoa & The Dog Pack Band, Jumat Gombrong Band, Mandoors Band, Kuburan Band dan Prontaxan Band.

Sementara pada panggung utamanya ada For Revenge Band, Skastra Band, Nidji Band, Down For Life Band, JKT 48, Parade Hujan Band, NDX AKA Band.

Para penonton asyik berjoget saat band dengan genre SKA bernama Skastra memasuki Panggung Maduswara.

Mereka merapat ke panggung dan mengikuti irama musik.

Sekira pukul 16.00 WIB, pertunjukan musik bergeser ke Panggung Wirama.

Malinoa & The Dog Pack Band sudah siap menyanyikan lagu-lagu andalannya bersama Rapper asal Solo, Jojo Nugraha.

Setidaknya, Jojo dan band yang sudah terbentuk sejak 2008 ini memainkan tujuh buah lagu.

"Iya (kami memainkan) tujuh lagu, (band ini sudah terbentuk) dari tahun 2008 tapi aktif lagi tahun 2022 dan Alhamdulilah sering manggung di Solo," kata Jojo saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (5/8/2023).

Rapper asal Solo, Jojo Nugraha dan bandnya, Malinoa & The Dog Pack turut memeriahkan Festival Musik Projek D di De Tjolomadoe

Jojo sangat mengapresiasi event ini lantaran band-band lokal asal Solo dan sekitarnya juga turut terwadahi dalam hal berkesenian.