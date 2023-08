Lirik Lagu Super Shy - NewJeans, Berikut Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Super Shy yang dibawakan oleh grup asal Korea Selatan, NewJeans.

Lagu Super Shy dirilis pertama kali pada 7 Juli 2023 lalu lewat kanal YouTube HYPE LABELS.

Hingga kini klip tersebut telah ditonton lebih dari 47 juta kali, Sabtu (5/8/2023).

Lirik Super Shy - NewJeans:

I'm super shy, super shy

But wait a minute while I

Make you mine, make you mine

Tteollineun jigeumdo

You're on my mind all the time

I wanna tell you but

I'm super shy, super shy

I’m super shy, super shy

But wait a minute while I

Make you mine, make you mine

Tteollineun jigeumdo

You’re on my mind

All the time

I wanna tell you but I’m

Super shy, super shy

And I wanna go out with you

Where you wanna go? (Huh?)

Find a lil spot

Just sit and talk

Looking pretty

Follow me

Uri duri naranhi

Boiji? (bwa)

Nae nuni (heh)

Gapjagi

Binnaji

When you say

I’m your dream

You don't even know my name

Do ya?

You don't even know my name

Do ya-a?

Nugubodado

I’m super shy, super shy

But wait a minute while I

Make you mine, make you mine

Tteollineun jigeumdo

You’re on my mind

All the time

I wanna tell you but I’m

Super shy, super shy

I’m super shy, super shy

But wait a minute while I

Make you mine, make you mine

Tteollineun jigeumdo

You’re on my mind

All the time

I wanna tell you but I’m

Super shy, super shy

Na wollae maldo jalhago geureonde wae ireonji

I don’t like that

Something odd about you

Yeah you’re special and you know it

You’re the top babe

I’m super shy, super shy

But wait a minute while I

Make you mine, make you mine

Tteollineun jigeumdo

You’re on my mind

All the time

I wanna tell you but I’m

Super shy, super shy

I’m super shy, super shy

But wait a minute while I

Make you mine, make you mine

Tteollineun jigeumdo

You’re on my mind

All the time

I wanna tell you but I’m

Super shy, super shy

You don’t even know my name

Do ya?

You don’t even know my name

Do ya-a?

Nugubodado

You don’t even know my name

Do ya?

You don’t even know my name

Do ya-a?

Terjemahan Super Shy - NewJeans:

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu