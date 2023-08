Film The Moon akan Segera Tayang di Bioskop 9 Agustus 2023, Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya

Poster Film The Moon - Film The Moon akan segera tayang di bioskop pada 9 Agustus 2023 mendatang, simak sinopsis dan daftar filmnya berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis dan daftar film The Moon di bioskop.

Film The Moon akan segera tayang di bioskop pada 9 Agustus 2023.

The Moon merupakan film bergenre drama petualangan Sci-Fi.

Mengutip dari imbd.com, film The Moon disutradarai oleh Kim Yong Hwa.

Film ini juga ditulis oleh Kim Yong Hwa dan dan diproduseri oleh Seo Ho Jin.

The Moon diperankan oleh Sol Kyung Gu, Doh Kyung Soo, Kim Hee Ae dan masih banyak lagi.

Sinopsis Film The Moon

Film ini menceritakan tentang kisah Kim Yong Hwa.

Kim Yong Hwa merupakan sutradara dengan genre paling diakui di perfilman Korea.

Ia mulai menjadi tenar sejak merilis film berjudul saga Along With The Gods.

Kemudian dia kembali dengan film terbarunya yang amat ambisius nan spektakuler.

Dia memiliki misi pertama Korea ke bulan.

Namun keinginannya ini berakhir dengan bencana tragis.

Bencana mulai terjadi sejak adanya ledakan di atas pesawat.