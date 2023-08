Lirik lagu dan Terjemahan Come Over - Anne-Marie ft Tion Wayne: Fix The Thing That Left Us Broken

Lirik lagu dan terjemahan Come Over - Anne Marie.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Come Over milik penyanyi Anne Marie.

Lagu Come Over ini merupakan hasil dari kolaborasi antara band drum dan bass Inggris Rudimental dengan menampilkan vokal dari Anne Marie dan Tion Wayne.

Lagu Come Over itu ditulis oleh Amir Amor, Anne-Marie Nicholson, Dennis Junior Odunwo, Leon Rolle, Olivia Devine, Piers Aggett, dan Kesi Dryden.

Berikut ini lirik lagu Come Over lengkap dengan terjemahannya:

You should just come over

And I can just show ya

Let me do-over yeah yeah yeah yeah

You should just come over

And I can just show ya

Let me do-over yeah yeah yeah yeah

You living your life

Having a good time

Better than when you were mine

I gotta be honest