Lirik Lagu dan Terjemahan Act My Age - One Direction: Cause I Move a Little Slow When I Dance

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjamahan Act My Age yang dipopulerkan oleh grub musik, One Direction.

Lagu Act My Age dirilis pada 17 November 2014 dalam album yang berjudul 'FOUR'.

Lirik lagu Act My Age milik One Direction itu ditulis oleh John Ryan dan Julian Bunetta.

Sejak pertama kali dirilis lagu Act My Age telah ditonton sebanyak 3,2 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Act My Age lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

When I’m fat and old and my kids think I’m a joke

Saat menggendut dan menua dan anak-anakku berpikir aku ini lucu

Cause I move a little slow when I dance

Karena gerakanku lambat saat aku berdansa

I can count on you after all that we’ve been through

Aku bisa mengandalkanmu setelah semua yang kita lewati

Cause I know that you’ll always understand

Karena aku tahu kau kan selalu mengerti

I won’t act my age, no I won’t act my age

Aku takkan bersikap dewasa

No, I’ll still feel the same around you

Tidak, aku masih kan rasakan yang sama saat di dekatmu

Hey!

Hey

When I’m fat and old and my kids think I’m a joke

Saat aku menggendut dan menua dan anak-anak berpikir aku ini lucu

Cause the stories that I told, I tell again and again

Karena kisah-kisah yang tlah kuceritakan, kuceritakan lagi dan lagi