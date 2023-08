Finalis Miss Universe Indonesia Akui Diancam via Telepon agar Tak Bongkar Pelecehan: Mereka Takut

TRIBUNNEWS.COM - Finalis Miss Universe Indonesia membenarkan adanya ancaman yang diterima para peserta akan adanya dugaan pelecehan seksual di ajang kontes kecantikan tersebut.

Diungkapkan salah satu finalis yang berani buka suara, berinisial PJ, teman-temannya tidak berani bicara karena diancam via telepon.

PJ mengaku kini hanya dirinya, dan dua finalis Miss Universe Indonesia yang berani membuka kasus pelecehan ini.

"Nah itu yang saya concern sih kak. Kayak dari kemarin tuh kita, hanya saya, R, dan N yang berani speak up. Kenapa, karena yang saya denger emang finalis tuh ditelepon katanya udah jangan speak up tentang ini," beber J, dikutip dari YouTube Cam on Entertainment, Rabu (9/8/2023).

J membenarkan teman-temannya dipaksa tutup mulut.

"Yang lainnya tuh diajak untuk jangan speak up. Di sini saya mau lurusin, saya nggak tahu sih diteleponin tentang jangan speak up apa, tapi intinya kita sudah sampai press conference, even di sosial media, temen-temen kami tidak ada yang mau speak up," lanjutnya.

Meski demikian, ada beberapa rekannya yang mulai berani untuk berbicara.

"Tapi ada beberapa finalis yang kontak kita pengin speak up. Tapi takut dengan pihak organisasi. Katanya kasihan sama pihak organisasi," ungkapnya.

J tak habis pikir teman-temannya justru berpikir demikian.

Pengakuan PJ, korban pertama pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia 2023. (Kolase Tribunnews/ YouTube) (Kolase Tribunnews/ YouTube)

"Ya ampun mereka tuh yang lecehin kita lho, yang dari awal kasusnya banyak sekali. Dan sampai sekarang nggak ada statement apa pun sama sekali," sesal J.

Dia menyebut, pihak organisasi hanya minta maaf pada lima finalis yang difoto.

"Adapun itu hanya minta maaf sama lima finalis yang difoto, padahal yang dilecehkan 30 finalis," bebernya.