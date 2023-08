Pemeran film Dear Jo Almost is Never Enough, yakni Anggika Bolsterli, Jourdy Pranata dan Salshabilla Adriani. Inilah jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bekasi pada 10 Agustus 2023, lengkap dengan sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bekasi pada 10 Agustus 2023.

Diketahui, film Dear Jo: Almost is Never Enough akan tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2023.

Film bergenre drama romantis ini disutradarai oleh Monty Tiwa dan Lakonde, serta diproduksi oleh MVP Pictures.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, film garapan Monty Tiwa dan Lakonde ini mengisahkan tentang cerita yang tidak biasa yakni soal surrogate mother atau ibu pengganti yang meminjamkan rahim untuk pasangan suami istri.

Selain itu, film ini juga mengisahkan tentang cinta suami ke istri, cinta kepada sahabat, cinta ayah dan anak.

Dear Jo: Almost is Never Enough dibintangi oleh Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri, Salshabilla Andriani, Roy Sungkono, Widyawati, Azkya Zahira, Mathius Muchus, Elmayani Sabriena.

Poster Film Dear Jo: Almost is Never Enough (Tangkapan Layar Imdb.com)

(Sinopsis film Dear Jo: Almost is Never Enough ada pada akhir artikel berikut).

Melansir laman Cinema XXI, inilah jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bekasi pada Kamis (10/8/2023):

MEGA BEKASI XXI

12:15 // 14:30 // 16:45 // 19:00 // 21:15

METROPOLITAN XXI

12:15 // 14:30 // 16:45 // 19:00 // 21:15

PLASA CIBUBUR XXI

12:00 // 14:15 // 16:30 // 18:45 // 21:00