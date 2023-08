Jadwal Tayang Perdana Film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop Jakarta, 10 Agustus 2023

Poster Film Dear Jo: Almost is Never Enough - Film Dear Jo: Almost is Never Enough mulai tayang perdana besok (10/8/2023), simak jadwal tayangnya di bioskop Jakarta pada 10 Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film berjudul Dear Jo: Almost is Never Enough di bioskop Jakarta.

Film ini akan segera tayang di bioskop pada 10 Agustus 2023, besok.

Dear Jo: Almost is Never Enough dibintangi oleh Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri, Salshabilla Andriani, hingga Roy Sungkono dan Widyawati.

Dikutip dari imdb.com, film Dear Jo: Almost is Never Enough digarap oleh sutradara Monty Tiwa dan Lakonde.

Film ini diproduseri oleh Raam Punjabi dan naskah ceritanya ditulis oleh Monty Tiwa bersama Nataya Bagya.

Dear Jo: Almost is Never Enough, menceritakan tentang kisah hidup Joshua yang hancur semenjak ditinggal meninggal oleh sang istri.

Jadwal Tayang Perdana Film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop Jakarta (10/8/2023):

ATRIUM XXI

12:00

14:15

16:30

18:45

21:00

BASSURA XXI