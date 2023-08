Lucinta Luna Ngambek Identitasnya sebagai Transgender Diungkap di Hadapan Calon Suami

TRIBUNNEWS.COM - Lucinta Luna ngambek saat Deddy Corbuzier mengungkap identitasnya sebagai transgender di hadapan Alan, calon suaminya.

"Sedih enggak sih gua digituin, lu sampai ngomong kayak gitu, gua juga sakit hatilah, jangan bikin perkara yang kedua kali," seru Lucinta saat jadi tamu di podcast Close The Door Deddy Corbuzier.

"Sorry, sorry, i'm just asking," kata Deddy.

Menurut Luna, tak sedikit yang berusaha mengganggu hubungannya dengan Alan di media sosial.

"Akun (Instagram) dia (Alan) gua bacain, semua orang bilang gua enggak cocok sama dia, kenapa? Maunya apa sih, gua juga berhak bahagia," ucap Luna.

Lucinta Luna dan Alan kekasih bulenya. (Instagram @lucintaluna_manjalita)

Untuk meredakan suasana, Deddy akhirnya meminta maaf.

Alan sendiri rupanya menutup mata jika banyak orang, termasuk Deddy, menyebut Lucinta Luna seorang transgender.

Dengan kata lain, Luna dulunya seorang pria. Kemudian melakukan operasi kelamin menjadi perempuan.

"What! Banyak yang bilang kepada saya kalau Luna adalah laki-laki. Mana kamera, saya mau katakan kepada semua orang dia adalah wanita sejak lahir," tegas Alan didampingi Lucinta Luna saat diundang di podcast Close The Door Deddy Corbuzier.

"Saya percaya Luna, dia beri tahu saya semuanya. Saya percaya kepada my future wife. Kenapa anda selalu mengatakan dia transgender," sambunnya.

Sebelumnya obrolan Alan dan Deddy berlangsung biasa-biasa saja.

Alan mengungkap latar belakangnya sebagai model di Thailand. Sebelumnya ia berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di Negeri Gajah Putih tersebut.

Mulanya, profesi model hanya pekerjaan sampingan. Ia menekuninya secara profesional sejak mengikuti Mr Universe di Thailand.

Alan dan Lucinta Luna pertama bertemu acara perayaan ulang tahun seorang influencer yang mengenal beberapa agensi model di Thailand.