Chord Gitar Ngertenono Ati - NDX AKA, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Ngertenono Aku.

Lagu Ngertenono Aku dinyanyikan dan dipopulerkan oleh NDX AKA.

Lirik lagu berjudul Ngertenono Aku diciptakan oleh Bara GMLT dan Yonanda Frisna Damara.

Lagu ini dirilis pertama kali pada 25 Juni 2023.

Kini lagu Ngertenono Ati dari NDX AKA kembali viral di TikTok.

Lagu ini sedang hangat-hangatnya menjadi sound populer di TikTok, CapCut, dan sosial media lainnya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ngertenono Aku - NDX AKA:

Intro :

F G C G/B Am

F G C G

Verse :

C F G C

aku ra nuntut opo meneh nglarang keras

F G C

kowe ameh cedak ro kancamu lanang

C F G C

yen pancene tresnamu tenan nggo aku

F G C

mesti biso mikir batese pergaulanmu

Chorus :

F G Em Am

wes cukup tak ujo kowe cedak sopo wae

Dm G C C-Dm-Em

pesenku siji kabeh ono bates wajare

F G

aku ra bakal mbrontak

Em Am

ndak gur gawe kekancanmu rusak

Dm-Em-F G C G

cukup aku meneng nyawang kowe kepenak

Verse :

C

jelas jelas ku berubah

G

judeg nyawang kowe polah

Am

hubungan wes ora nggenah

Em

arep bubar yang terserah

F

genah nduwe gandengan

C

seh gatel golek anyaran

Dm

amnesia ro pasangan

G

nek ngene ki yo bajingan

C

awale tak cobo sabar

G

polahmu tak sekarep

Am

soyo suwe soyo bar bar

Em

dolan we ndadak nggo nginep

F

ra mungkin ra kelonan

C

sumpah ku wes muntab tenan

Dm

kepingin tak larak pedang

G C

mikir kowe iso edan