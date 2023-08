Lirik Lagu dan Terjemahan Sober - Pink: No Pain Inside, You're My Protection

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Sober yang dipopulerkan oleh penyanyi Pink.

Lagu Sober dirilis pada 24 Oktober 2008 dalam album yang bertajuk 'Funhouse'.

Lirik lagu Sober ditulis oleh Pink bersama penulis lagu asal Amerika Serikat, Marcella Araica dan Danja.

Sejak pertam kali dirlis lagu Sober telah ditonton sebanyak 1,7 ribu kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Sober yang dinyanyikan oleh Pink dalam artikel berikut:

I don't wanna be the girl who laughs the loudest

Aku tak ingin jadi gadis yang tertawa paling keras

Or the girl who never wants to be alone

Atau gadis yang tak pernah ingin sendiri

I don't wanna be that call at four o'clock in the mornin'

Aku tak ingin jadi gadis yang menelpon jam empat pagi

'Cause I'm the only one you know in the world that won't be home

Karena aku satu-satunya orang yang kau tahu di dunia ini yang takkan di rumah

Ah, the sun is blindin'

Ah, mentari menyilaukan

I stayed up again

Aku tak tidur lagi

Oh, I am findin'

Oh, kudapati

That that's not the way I want my story to end

Bukan seperti itu kuingin kisahku berakhir

I'm safe up high, nothing can touch me

Aku nyaman di atas sini, tak ada yang bisa menyentuhku