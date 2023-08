Lirik dan Terjemahan Lagu Treasure - Bruno Mars: Honey, You're My Golden Star

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Treasure yang dinyanyikan oleh Bruno Mars.

Treasure telah dirilis pada tahun 2012 dan termasuk dalam album Unorthodox Jukebox.

Diketahui, lagu Treasure mengisahkan tentang pernyataan cinta seorang pria kepada wanitanya dan membuat wanita itu merasa bahwa tidak ada seorang pun yang melebihi dirinya dan sang wanita akan selalu menjadi pusat perhatian sang pria.

Official musik video lagu Treasure telah dirilis di YouTube Bruno Mars pada 14 Juni 2013.

Hingga Sabtu (12/8/2023), official musik video lagu Treasure telah ditonton lebih dari 695,4 juta kali.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu The Lazy Song - Bruno Mars: Today, I Dont Feel Like Doing Anything

Lirik dan Terjemahan Lagu Treasure - Bruno Mars:

[Verse 1]

Give me your, give me your, give me your attention, baby

Beri aku semua, beri aku semua, beri aku semua perhatianmu sayang

I gotta tell you a little somethin' about yourself

Aku harus memberi tahumu sedikit tentang dirimu

You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady

Kamu luar biasa, sempurna, ooh kamu wanita seksi

But you walk around here like you wanna be someone else

Tapi kamu berjalan di sekitar sini seperti kamu ingin menjadi orang lain

[Pre-Chorus]

Oh, woah

Oh, woah

I know that you don't know it

Aku tahu bahwa kamu tidak mengetahuinya

But you're fine, so fine (Fine, so fine)

Tetapi kamu baik-baik saja, sangat baik

Oh, woah

Oh, woah

Oh, girl, I'm gonna show you

Oh, gadis, aku akan menunjukkan padamu

When you're mine, oh, mine (Mine, oh, mine)

Saat kau milikku, oh, milikku

[Chorus]

Treasure

Sungguh berharga

That is what you are

Itulah dirimu

Honey, you're my golden star

Sayang, kamulah bintang emasku

You know you can make my wish come true

Kamu tahu kamu dapat membuat keinginanku menjadi kenyataan

If you let me treasure you

Jika kamu membiarkanku menghargaimu

If you let me treasure you

Jika kamu membiarkanku menghargaimu

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

[Verse 2]

Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smilin'

Gadis cantik, gadis cantik, gadis cantik, kamu harus tersenyum

A girl like you should never look so blue

Gadis sepertimu seharusnya tidak pernah hidup menderita

You're everything I see in my dreams

Kamu adalah segalanya yang aku lihat dalam mimpiku

I wouldn't say that to you if it wasn't true

Aku tidak akan mengatakan itu kepadamu jika itu tidak benar

[Pre-Chorus]

Oh, woah

Oh, woah

I know that you don't know it

Aku tahu bahwa kamu tidak mengetahuinya

But you're fine, so fine (Fine, so fine)

Tetapi kamu baik-baik saja, sangat baik (Baik, sangat baik)

Oh, woah

Oh, woah

Oh, girl, I'm gonna show you

Oh, gadis, aku akan menunjukkan padamu

When you're mine, oh, mine (Mine, oh, mine)

Saat kau milikku, oh, milikku (milikku, oh, milikku)

[Chorus]

Treasure

Sungguh berharga

That is what you are

Itulah dirimu

Honey, you're my golden star

Sayang, kamulah bintang emasku

You know you can make my wish come true

Kamu tahu kamu dapat membuat keinginanku menjadi kenyataan

If you let me treasure you

Jika kamu membiarkanku menghargaimu

If you let me treasure you

Jika kamu membiarkanku menghargaimu

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

[Bridge]

You are my treasure

Kamu adalah hartaku

You are my treasure

Kamu adalah hartaku

You are my treasure

Kamu adalah hartaku

Yeah, you, you, you, you are

Ya, kamu kamu, kamu, kamu adalah

You are my treasure

Kamu adalah hartaku

You are my treasure

Kamu adalah hartaku

You are my treasure

Kamu adalah hartaku

Yeah, you, you, you, you are

Ya, kamu kamu, kamu, kamu adalah

[Chorus]

Treasure (You are my treasure)

Sungguh berharga (Kamu adalah hartaku)

That is what you are (You are my treasure)

Itulah dirimu (Kamu adalah hartaku)

(You are my treasure)

(Kamu adalah hartaku)

Honey, you're my golden star (You, you, you are)

Sayang, kamulah bintang emasku (Kamu, kamu, kamu adalah)

(You are my treasure)

(Kamu adalah hartaku)

You know you can make my wish come true (You are my treasure)

Kamu tahu kamu dapat membuat keinginanku menjadi kenyataan (Kamu adalah hartaku)

(You are my treasure)

(Kamu adalah hartaku)

If you let me treasure you (You, you, you are)

Jika kamu membiarkanku menghargaimu (Kamu, kamu, kamu adalah)

(You are my treasure)

(Kamu adalah hartaku

If you let me treasure you (You are my treasure)

Jika kamu membiarkanku menghargaimu (Kamu, kamu, kamu adalah)

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Runaway Baby - Bruno Mars: Run, Run, Run Away, Run Away, Baby

(Tribunnews.com)