Lirik dan Terjemahan Lagu The Lazy Song - Bruno Mars: Today, I Don't Feel Like Doing Anything

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu The Lazy Song yang dinyanyikan oleh Bruno Mars.

Lagu The Lazy Song ini dirilis pada tahun 2010.

Diketahi, lagu The Lazy Song adalah single yang termasuk dalam album Doo-Wops & Hooligans yang dirilis pada 5 Oktober 2010.

Lagu The Lazy Song mengisahkan tentang kemalasan seseorang dan tidak mau melakukan apa-apa dalam satu hari.

Official musik video lagu The Lazy Song telah diunggah di YouTube Bruno Mars pada 16 April 2011.

Hingga Rabu (5/7/2023), official musik video lagu The Lazy Song telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali.

Lirik dan Terjemahan Lagu The Lazy Song - Bruno Mars:

[Chorus]

Today, I don't feel like doing anything

Hari ini, aku tidak ingin melakukan apapun

I just wanna lay in my bed

Aku hanya ingin berbaring di tempat tidurku

Don't feel like picking up my phone

Tak ingin mengangkat telepon

So leave a message at the tone

Jadi tinggalkan pesan setelah terdengar nada

'Cause today, I swear, I'm not doing anything, uh

Karena hari ini, aku bersumpah, aku takkan melakukan apapun

[Verse 1]

I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan

Aku akan tiduran sembari menatap kipas angin

Turn the TV on, throw my hand in my pants

Nyalakan TV, bersantai-santai

Nobody's gon' tell me I can't, nah

Takkan ada yang bilang aku tidak bisa

I'll be lounging on the couch, just chillin' in my Snuggie

Aku akan berbaring di sofa dan berselimut

Click to MTV, so they can teach me how to dougie

Menonton MTV, agar mereka bisa mengajariku bagaimana cara untuk menari dougie

'Cause in my castle, I’m the freaking man

Karena di istanaku, aku ini pria yang aneh

[Pre-Chorus]

Oh-oh, yes, I said it (Ooh-ooh)

Oh-oh, ya, aku mengatakannya (Ooh-ooh)

I said it, I said it, ‘cause I can (Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

Aku mengatakannya, aku mengatakannya, karena aku bisa (Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

[Chorus]

Today, I don't feel like doing anything

Hari ini, aku tidak ingin melakukan apapun

I just wanna lay in my bed

Aku hanya ingin berbaring di tempat tidurku

Don't feel like picking up my phone

Tak ingin mengangkat telepon

So leave a message at the tone

Jadi tinggalkan pesan setelah terdengar nada

'Cause today, I swear, I'm not doing anything, uh

Karena hari ini, aku bersumpah, aku takkan melakukan apapun

Nothing at all

Tak melakukan apapun sama sekali

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

Nothing at all

Tak melakukan apapun sama sekali

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

[Verse 2]

Tomorrow, I'll wake up, do some P90X

Besok, aku akan bangun, berlatih dengan P90X

Meet a really nice girl, have some really nice sex

Bertemu dengan gadis yang sangat baik, yang juga hebat di atas ranjang

And she's gonna scream out, "This is great!" (Oh my God, this is great)

Dan dia akan berteriak, "Ini luar biasa!" (Oh Tuhan, ini luar biasa)

Yeah, I might mess around and get my college degree

Ya, aku bersusah payah untuk mendapatkan gelar sarjanaku

I bet my old man will be so proud of me

Aku yakin orang tuaku akan sangat bangga denganku

But sorry, paps, you'll just have to wait

Tapi maaf, Ayah, kamu harus menunggu

[Pre-Chorus]

Oh-oh, yes, I said it (Ooh-ooh)

Oh-oh, ya, aku mengatakannya (Ooh-ooh)

I said it, I said it, ‘cause I can (Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

Aku mengatakannya, aku mengatakannya, karena aku bisa (Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

[Chorus]

Today, I don't feel like doing anything

Hari ini, aku tidak ingin melakukan apapun

I just wanna lay in my bed

Aku hanya ingin berbaring di tempat tidurku

Don't feel like picking up my phone

Tak ingin mengangkat telepon

So leave a message at the tone

Jadi tinggalkan pesan setelah terdengar nada

'Cause today, I swear, I'm not doing anything, uh

Karena hari ini, aku bersumpah, aku takkan melakukan apapun

[Bridge]

No, I ain't gonna comb my hair (Ooh-ooh-ooh)

Tidak, aku tidak akan menyisir rambutku (Ooh-ooh-ooh)

'Cause I ain't going anywhere (Ooh-ooh-ooh)

Karena aku tidak akan ke mana-mana (Ooh-ooh-ooh)

No, no, no, no, no, no, no, no, no

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak

I'll just strut in my birthday suit (Ooh-ooh-ooh)

Aku hanya akan mengenakan pakaian ulang tahunku (Ooh-ooh-ooh)

And let everything hang loose (Ooh-ooh-ooh)

Dan biarkan segalanya santai (Ooh-ooh-ooh)

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

[Chorus]

Today, I don't feel like doing anything

Hari ini, aku tidak ingin melakukan apapun

I just wanna lay in my bed

Aku hanya ingin berbaring di tempat tidurku

Don't feel like picking up my phone

Tak ingin mengangkat telepon

So leave a message at the tone

Jadi tinggalkan pesan setelah terdengar nada

'Cause today, I swear, I'm not doing anything, uh

Karena hari ini, aku bersumpah, aku takkan melakukan apapun

Nothing at all

Tak melakukan apapun sama sekali

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

Nothing at all

Tak melakukan apapun sama sekali

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

Woo-hoo, woo-hoo, ooh

