Soal Perasaannya pada Ari Wibowo, Inge Anugrah: Move On, Kita Cari Kebahagiaan Masing-masing

TRIBUNNEWS.COM - Artis Inge Anugrah kini sudah berusaha move on dari sang suami, Ari Wibowo meski belum resmi bercerai.

Bahkan, Inge Anugrah memilih untuk fokus mencari kebahagiaan diri sendiri.

Selain itu, Inge Anugrah juga tetap memperhatikan anak-anak dari pernikahannya dengan Ari Wibowo tersebut.

Hal ini disampaikan Inge Anugrah saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Melaney Ricardo seperti dikutip Sabtu (12/8/2023).

"Saat lu melihat your soon to be ex, gimana? Masih kesel, masih marah, atau perasaannya udah let go?" tanya Melaney Ricardo.

"Udah let go dan maunya lurus aja, move on aja, kita cari happy kita masing-masing."

"Tetep fokus sayangin anak-anak, kasih yang terbaik buat anak-anak," terang Inge Anugrah.

Diketahui, kini Inge Anugrah telah tinggal di apartemen dan sebelumnya sempat berencana untuk mencari kos-kosan.

Tentu, titik baik ini salah satunya berkat menjadi direktur marketing di perusahaan milik dokter Richard Lee.

Inge Anugrah mengatakan bahwa dirinya memang sempat berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman.

"Emang saat itu ada doa sama Tuhan minta dikasih tempat (tinggal) nggak?" tanya Melaney Ricardo.

"Iya aku minta dan aku bilang bahwa 'Tuhan, kamu pasti kasih aku tempat yang layak, yang nyaman'," ungkap Inge.

Saat itu, Inge Anugrah berkeinginan memiliki tempat tinggal yang didominasi oleh warna putih.

Apartemen yang ditinggali oleh Inge Anugrah diketahui didominasi oleh warna putih.