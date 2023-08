Lirik Lagu dan Terjemahan Horizon - Jaehyun NCT, Trending di Youtube: End Of This Surface

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Horizon yang dipopulerkan oleh Jaehyun NCT.

Personil boygroup asal Korea Selatan NCT, Jaehyun, baru saja merilis single terbarunya berjudul 'Horizon' pada Rabu (9/8/2023).

Lagu bergenre R&B tersebut menjadi awal dimulainya proyek Jaehyun di NCT LAB pada paruh kedua tahun 2023.

Sejak tanggal rilis, video klip 'Horizon' telah ditonton sebanyak 1,3 juta kali.

Kini menempati posisi sebagai trending #15 di Youtube Music pada Minggu (13/8/2023).

Adapun lirik dan terjemahan lagu 'Horizon' milik Jaehyun NCT ialah sebagai berikut ini.

hoesaek bit gureum dwi garyeojin haengseong

mureumpyoga ttin heurishan pyojeong

standing on the lane

holding luggage full of names

banbokdoeneun face check

geu daeume jjikhyeo issneun goseuro

ollaganeun godo

(giureojin chaero)

nopajineun chaedo

(nopajineun chaedo)

monoton saegangyeong

neomeoro boideon view

Out of the blue

nuni busige bichwojineun lights

(yeah let’s keep going)

End of this surface

just let the ride

make it drive

with its move

(whatever I wanna do)

End of this surface

dudungsil tteodanineun

paseutel bit groove

(yeah just keep on doing

things you wanna)

daeriseok badage bichin

bicceul bogoseo

huimihaejin gate banghyangeul chaja

kolleombeoseuui nachimban

dageuphaejin balgeoreum

chukchyeojin earphone

(still with you)

han jjogeman maedallin chae

time to get on

ollaganeun godo

(giureojin chaero)

nopajineun chaedo

(nopajineun chaedo)

monoton saegangyeong

neomeoro boideon view