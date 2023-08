Lirik Lagu dan Terjemahan I Promise You - Selena Gomez feat The Scene: You Listen When I Speak

Inilah lirik lagu dan terjemahan I Promise You yang dipopulerkan oleh Selena Gomez feat The Scene.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan I Promise You yang dipopulerkan oleh penyanyi Selena Gomez dan The Scene.

Lagu I Promise You dirilis pada 29 September 2009 dalam album yang bertajuk 'Kiss and Tell'.

Lirik lagu I Promise You ditulis oleh pencipta lagu Isaac Hasson dan Lindy Robbin.

Sejak pertama kali dirilis lagu I Promise You telah ditonton sebanyak 4,7 ribu kali di YouTube.

Simak lirik lagu I Promise You lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I know

Aku tahu

That my love for

Bahwa cintaku

You is real

Padamu itu nyata

It's somethin' true

Sesuatu yang benar adanya

That we do

Yang kita lakukan

Just somethin' natural

Sesuatu yang wajar

That I feel

Yang kurasakan

When you walk in the room

Saat kau masuk ke ruang itu

When you're near

Saat kau dekat