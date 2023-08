Chord Gitar Lagu Confirmation dari Justin Bieber

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Confirmation.

Lagu berjudul Confirmation dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Justin Bieber.

Confirmation merupakan lagu yang dirilis oleh Justin Bieber pada 30 Maret 2020, lalu.

Lagu ini dirilis dalam album Justin yang berjudul 'Changes'.

Video klip milik Justin Bieber ini telah ditonton oleh 7,8 juta kali penonton di YouTube.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berniat memperbaiki diri untuk menjadi sosok terbaik bagi pasangannya.

Baca juga: Chord Gitar Hampir Sempurna - Rendy Pandugo: Terbang Bersamaku, Bila Kau Mau

Chord Gitar dan Lirik Lagu Confirmation - Justin Bieber:

[Intro]

Em D C G Am Em

Em D C

Ain't nobody got no patience

G Am Em

Want what they want right now (One more time)

[Verse 1]