Chord Gitar Lagu Menanti - Yovie Widianto ft Ziva Magnolya, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Menanti yang dinyanyikan oleh Yovie Widianto beduet dengan Ziva Magnolya.

Lagu Menanti dirilis melalui kanal YouTube Yovie Widianto pada 11 Agustus 2023.

Kini video klip lagu Menanti tengah trending di YouTube, Selasa (15/8/2023).

Bahkan klip lagu Menanti kini telah ditonton lebih dari 2,1 juta kali.

Berikut chord gitar lagu Menanti - Yovie Widianto ft Ziva Magnolya, kunci dari C:

Intro :

C G Am Cm

Verse :

C G

kemarin ku nanti

Am

kehadiran dirimu

F D

kedatangan cintaku

C G

mengapa tak kunjung tiba

Am

dan ku dengar cerita

F D

kau berdua dengannya ooh

Chorus :

G Em Am

dimanakah janji indah itu

D G

yang dulu kau ungkap takkan

Em F#m B

terbagi yang lain

Em D C

bila memang kau ingkari

D C

takkan ku menanti

Interlude :

C G Am Cm D

Verse :

C G

haruskah aku mengerti

Am

bila pelangi cinta

C D

berselimutkan dusta ooh

Back to Chorus

Verse :

D#

haruskah ku sesali

Cm

tiada arti lagi

D#

terkadang ku sesali

Am

tak ada arti lagi

D C F-Bb-D#

indahnya meniti mimpi

D E

hoouwo o ooho

Back to Chorus (2x)

E F#m Bm E

tak ku menanti

A F#m Bm

takkan ku menanti

E F#m Bm E

takkan ku menanti

D

takkan ku menanti

Outro :

D A Bm E A

(Tribunnews.com)