Lirik dan Terjemahan Lagu Best Part Of Me - Ed Sheeran feat YEBBA: But She Loves Me, She Loves Me

Berikut lirik dan terjemahan lagu Best Part Of Me yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran featuring YEBBA.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Best Part Of Me dalam artikel ini.

Best Part Of Me merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran featuring YEBBA.

Lagu Best Part Of Me dirilis pada tahun 2019.

Lirik dan Terjemahan Lagu Best Part Of Me - Ed Sheeran feat YEBBA:

My lungs are black, my heart is pure

Paru-paruku hitam, hatiku murni

My hands are scarred from nights before

Tanganku berbekas luka dari malam sebelumnya

And my hair is thin and falling out of all the wrong places

Dan rambutku tipis dan rontok dari tempat yang salah

I am a little insecure

Aku merasa minder

My eyes are crossed, but they’re still blue

Mataku juling, tetapi masih biru

I bite my nails and tell the truth

Aku menggigit kukuku dan mengatakan yang sebenarnya

I go from thin to overweight day to day it fluctuates

Aku berubah dari kurus menjadi gemuk setiap hari berfluktuasi

My skin is inked, but faded, too

Kulitku berwarna, tetapi juga pudar

But she loves me, she loves me

Tapi dia mencintaiku, dia mencintaiku

Why the hell she love me

Kenapa dia mencintaiku?