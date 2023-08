Diduga Tak Akur dengan Marshel Widianto, Cesen eks JKT48 Isyaratkan hanya Ingin Dipeluk

TRIBUNNEWS.COM - Istri komika Marshel Widianto, Cesen eks JKT48 baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda tak akur dengan suaminya.

Wanita yang kini tengah mengandung anak keduanya ini memilih menghapus foto-foto Marshel Widianto dari feed Instagram-nya.

Kini, Cesen kembali mengisyaratkan kode yang menunjukkan dirinya tak baik-baik saja.

Pantauan Tribunnews dari unggahan Instagram Story-nya, Cesen nampak memposting sebuah video dua sejoli tengah berpelukan.

Ia juga menuliskan keinginannya untuk mendapatkan pelukan dari seseorang.

"Wish I could have a hug. I'm gonna cry if I get a long hug (Aku harap aku bisa mendapatkan pelukan. Aku akan menangis jika dipeluk sangat lama)," tulis Cesen menyertai video itu.

Unggahan Cesen yang isyaratkan hanya ingin dipeluk. (Kolase Tribunnews/ Instagram)

Sementara itu, Marshel justru sama sekali tak menunjukkan adanya masalah.

Dalam sejumlah postingan terbaru di Instagram Storynya, Marshel nampak sibuk membagikan aktivitasnya sebagai brand ambassador MS Glow.

Dia juga merepost jadwal pertunjukan stand up comedy.

Tak ada sedikit pun unggahan yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.

Diketahui, Cesen JKT48 kedapatan tak lagi mengikuti Instagram sang suami.

Padahal, belum lama, Marshel Widianto baru saja mengumumkan kehamilan kedua Cesen JKT48.

Mendapati perubahan sikap Cesen JKT48, netizen pun melayangkan tudingan pada wanita bernama asli Yansen Indiani itu.

"Foto marshel mana? Masih labil ya?" komentar seorang netizen yang langsung dibalas oleh ibu satu anak itu.