Aktor Pemeran Game Of Thrones, Darren Kent Meninggal Dunia di Usia 39 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Aktor pemeran di serial Game of Thrones, Darren Kent, meninggal dunia pada usia 39 tahun.

Darren Kent menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat (11/8/2023), lalu.

Berita kematian Darren Kent dikonfirmasi oleh agen bakatnya, Carey Dodd Associates dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui Twitter pada Selasa, lalu.

"Dengan kesedihan yang mendalam kami harus memberi tahu Anda bahwa teman dan klien tersayang kami Darren Kent meninggal dunia dengan damai pada hari Jumat. Orang tua dan sahabatnya berada di sisinya. Pikiran dan cinta kami bersama keluarganya di masa sulit ini. RIP temanku," tulis agensi, diktuip dari Hindustantimes.

Mengutip People, sang aktor diketahui telah lama berjuang melawan masalah kesehatan.

Namun, penyebab kematiannya tidak diketahui hingga saat ini.

Baca juga: HBO Max Umumkan Seri Prekuel Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms

Sebagai informasi, Darren Kent karena perannya dalam 'Game Of Thrones' sebagai penggembala kambing dari Slavers Bay, dikutip dari outlookindia.com.

Dalam serial Games of Thrones, Darren Kent terlihat di final musim 4.

Karakternya muncul di hadapan Daenerys untuk membawa pulang kehancuran yang dilepaskan oleh naga-naganya yang nakal di seluruh negeri.

Dalam adegan singkat namun emosional, Dia membawa tubuh hangus putrinya yang berusia 3 tahun ke singgasana khaleesi.

Tujuannya untuk menggambarkan malapetaka yang ditimbulkan makhluknya pada kehidupan penduduk setempat.

Pertemuannya dengan sang ratu adalah dorongan untuk dia merantai dua naganya sehingga mereka tidak bisa menyakiti orang lain.

Selain membintangi serial Game of Thrones, Darren Kent juga membintangi serial TV Inggris 'EastEnders' dan film 2012 'Snow White and the Huntsman'.

Sementara peran penting pertamanya adalah dalam film horor 2008 'Mirrors'.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

