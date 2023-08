Lirik Lagu dan Terjamhan He Won't Go - Adele: Wake Me Up, Wake Me Up When All is Done

Inilah lirik lagu dan terjamhan He Won't Go yang dipopulerkan oleh Adele dalam artikel berikut.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjamahan He Won't Go yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu He Won't Go dirilis pada 24 Januari 2011 dalam album '21'.

Lirik lagu He Won't Go ditulis Adele bersama pencipta lagu asal Inggris Paul Epworth.

Sejak pertama kali dirilis, lagu He Won't Go milik Adele telah ditonton sebanyak 4 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu He Won't Go lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Some say I'll be better without you

Ada yang bilang aku kan lebih baik jika tanpamu

But they don't know you like I do

Tapi mereka tak mengenalmu sepertiku

Or at least the sides I thought I knew

Atau setidaknya sisi-sisi yang kupikir aku tahu

I can't beg this time

Kali ini aku tak bisa memohon

It drags on as I lose my mind

Berlarut-larut saat hilang akalku

Reminded by things I find

Diingatkan oleh hal-hal yang kutemukan

Like notes and clothes you left behind

Seperti catatan dan baju yang kau tinggalkan

Wake me up, wake me up when all is done

Bangunkan aku, bangunkan aku saat semua sudah selesai

I won't rise until this battle's won

Aku takkan bangkit hingga perang ini dimenangkan