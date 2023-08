Chord Gitar Benci Untuk Mencinta - Naif, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Benci Untuk Mencinta dari Naif.

Chord Benci Untuk Mencinta pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jiwa yang Bersedih - Ghea Indrawari, Viral jadi Sound Reels hingga TikTok

Chord Gitar Benci Untuk Mencinta - Naif

[Intro] C Am C F Fm Em G



C

Oh… betapa saat ini

Am F

ku benci untuk mencinta

Fm Em G

mencintaimu



C

Oh… betapa ku saat ini

Am F

Ku cinta untuk benci

Fm Em G

Membencimu



[Reff]

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu



[Musik] C G Bb Am Dm A C G

Em Am Bb F G



[Reff]

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu



C E

Dan aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

antara aku dan kau

F Fm C Em Am

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

F Fm C Em Am

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

F Fm C

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu



[Outro] C Am F Fm C

C E Am C F Fm C

(Tribunnews.com)