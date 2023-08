Lirik Lagu dan Terjemahan Equal Dirt - Rylo Rodriguez: If Lovin' You is Wrong

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Equal Dirt yang dipopulerkan oleh Rylo Rodriguez.

Lagu berjudul Equal Dirt dirilis pada 22 Juli 2023.

Lirik Lagu Equal Dirt - Rylo Rodriguez

Whole month straight, I was gettin' high, you had left me at my lowest

I wasn't ready for no kid then, happy that you got abortion

You doing makeup on the same ho I was sneakin' on you with

I'm dapping up the same nigga you was creepin' on me with

And we thought we got past that

You told me that was our last time

I thought you got past that, your actions giving Matt Ryan

I seen you got a new man and a lil' one on the way too

I remember not havin' no car, but for you, I'm on the way through

Hate that happened to you

I shed a tear when they said your nigga killed you, so many memories

I go to our Facebook just to look at our old messages

I was out in Houston, I went to readin' our old texts

I'm not being insecure, I just know that I'm on your brother

You the first lady I ever took serious and I'm far from being a buster

I'm not a fool, go tie your shoes, we not a couple

Goin' in your purse, you fucked around and dropped a rubber

Who this for? 'Cause you my bitch and we be fuckin' raw, every time

Bitch, who this for?

Like, bitch, stop playin' before I, nevermind

[Chorus: Rylo Rodriguez]

If lovin' you is wrong, I don't wanna be right

If being right means being without you, I'd rather live a wrong doing life

Oh, she gon' leave you if you go back broke today

Oh, she gon' leave you if you go back broke today

Long as I got you by my side, then they can talk 'bout what they wanna

Then I don't even care what them other people say

[Verse 2: Rylo Rodriguez]

I remember them and now I'm solo, hit his ho, now they ain't friends

And gone for so long, he went to trial, but they ain't win

She gotta pull up on me, long live Trouble, I ain't stayin' nowhere

I don't give a fuck where we at, Ben Simmons, I ain't playin' nowhere

Can't believe you told, yeah, my dog said he can

Even though we stand-up niggas, that don't mean go take the stand

sledgehammer

Got the driver waitin' for ya at baggage claim when you fly in

I'm doin' this rap shit here for us, for all us

You a reflection of me so whatever you do, they gon' blame me for it

You [?] when you report

Fully auto, he died in a shootout even though he started it

Rylo ain't go no motion, he flexin' Baby money like P artist

Why the fuck you try to play me like a decoy?

Why the fuck you ain't tell me what time your plane was finna depart?

Nah, for real, you need to stop it, yeah, Ion't like being toxic

[Chorus: Rylo Rodriguez]

If lovin' you is wrong, I don't wanna be right

If being right means being without you, I'd rather live a wrong doing life

Oh, she gon' leave you if you go back broke today

Oh, she gon' leave you if you go back broke today

Long as I got you by my side, then they can talk 'bout what they wanna

Then I don't even care what them other people say

[Outro: Luther Ingram]

I don't wanna be right

If being right means being without you

I'd rather live a wrong doing life

Your mama and daddy say it's a shame

It's a downright disgrace

But long as I got you by my side

I don't care what your people say

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Equal Dirt - Rylo Rodriguez

Bulan berturut -turut, saya mendapat tinggi, anda telah meninggalkan saya paling rendah

Saya belum siap untuk tidak ada anak, senang anda melakukan aborsi

Anda merias wajah pada hal yang sama saya menyelinap pada anda dengan anda

Aku akan menumpahkan nigga yang sama dengan yang kamu creepin 'padaku

Dan kami pikir kami sudah melewati itu

Anda memberi tahu saya bahwa itu adalah terakhir kalinya kami

Saya pikir anda sudah melewati itu, tindakan anda memberi Matt Ryan

Saya melihat anda punya pria baru dan lil 'di jalan juga

Saya ingat tidak memiliki mobil, tetapi bagi anda, saya sedang dalam perjalanan

Benci itu terjadi padamu

Aku menangis ketika mereka mengatakan niggamu membunuhmu, begitu banyak kenangan

Saya pergi ke facebook kami hanya untuk melihat pesan lama kami

Saya keluar di Houston, saya pergi untuk membaca teks lama kami

Saya tidak merasa tidak aman, saya hanya tahu bahwa saya berada di kakak anda

Anda Ibu Negara yang pernah saya sukai dan saya jauh dari menjadi seorang Buster

Aku bukan orang bodoh, ikat sepatumu, kami bukan pasangan

Pergi di dompet Anda, Anda bercinta dan menjatuhkan karet

Untuk siapa ini? 'Cause You My Bitch dan kami menjadi mentah, setiap saat

Bitch, untuk siapa ini?

Seperti, jalang, berhenti bermain sebelum aku, nevermind

[Chorus: Rylo Rodriguez]

Jika mencintai anda salah, saya tidak ingin benar

Jika menjadi benar berarti menjadi tanpamu, aku lebih suka hidup salah melakukan hidup

Oh, dia akan meninggalkanmu jika kamu kembali bangkrut hari ini

Oh, dia akan meninggalkanmu jika kamu kembali bangkrut hari ini

Selama saya mendapatkan anda di sisi saya, maka mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka inginkan

Maka saya bahkan tidak peduli apa yang orang lain katakan

[Ayat 2: Rylo Rodriguez]

Saya ingat mereka dan sekarang saya solo, memukulnya, sekarang mereka bukan teman

Dan pergi begitu lama, dia pergi ke pengadilan, tetapi mereka tidak menang

Dia harus menarikku, Long Live Trouble, aku tidak tinggal di mana pun

Aku tidak peduli di mana kita berada, Ben Simmons, aku tidak bermain di mana -mana

Tidak percaya anda memberi tahu, ya, anjing saya bilang dia bisa

Meskipun kita berdiri niggas, itu tidak berarti pergi berdiri

Sledgehammer

Mendapat pengemudi menunggu anda di bagasi klaim saat anda terbang

Aku melakukan omong kosong rap ini untuk kita, untuk kita semua

Anda merupakan cerminan dari saya jadi apa pun yang anda lakukan, mereka akan menyalahkan saya untuk itu

Anda [?] Saat anda melaporkan

Sepenuhnya otomatis, dia meninggal dalam baku tembak meskipun dia memulainya

Rylo Ain't Go No Motion, dia melenturkan uang bayi seperti P artis

Kenapa kamu mencoba memainkanku seperti umpan?

Kenapa kamu tidak memberitahuku jam berapa pesawatmu finna berangkat?

Nah, nyata, Anda harus menghentikannya, ya, tidak seperti beracun

[Chorus: Rylo Rodriguez]

Jika mencintai Anda salah, saya tidak ingin benar

Jika menjadi benar berarti menjadi tanpamu, aku lebih suka hidup salah melakukan hidup

Oh, dia akan meninggalkanmu jika kamu kembali bangkrut hari ini

Oh, dia akan meninggalkanmu jika kamu kembali bangkrut hari ini

Selama saya mendapatkan Anda di sisi saya, maka mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka inginkan

Maka saya bahkan tidak peduli apa yang orang lain katakan

[Outro: Luther Ingram]

Saya tidak ingin benar

Jika menjadi benar berarti tanpa anda

Saya lebih suka hidup salah melakukan hidup

Ibumu dan ayahmu mengatakan itu memalukan

Ini memalukan

Tapi selama aku mendapatkanmu di sisiku

Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang -orang Anda

(Tribunnews.com)