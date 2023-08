Lirik Lagu dan Terjemahan Hate That I Love You-Rihanna feat Ne Yo: The Only One That Makes Me Laugh

Inilah lirik lagu dan terjemahan Hate That I Love You yang dipopulerkan oleh Rihanna feat Ne Yo dalam artikel berikut.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Hate That I Love You yang dipopulerkan oleh Rihanna feat Ne Yo.

Lagu Hate That I Love You kolaborasi Rihanna feat Ne Yo dirilis pada 30 November 2009.

Lagu berdurasi 4 menit 58 detik milik Rihanna dan Ne Yo itu, telah ditonton sebanyak 38,5 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Hate That I Love You yang dinyanyikan oleh Rihanna dan Ne Yo lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

That's how much I love you (yeah)

Begitulah besarnya cintaku padamu

That's how much I need you (yeah, yeah, yeah)

Begitulah betapa butuhku padamu

And I can't stand you

Dan aku tak tahan olehmu

Must everything you do

Haruskah segala yang kau lakukan

Make me wanna smile?

Membuatku ingin tersenyum?

Can I not like it for awhile?

Tak bisakah aku tidak menyukainya sebentar saja?

No

Tidak

But you won't let me

Tapi kau takkan melepaskanku

You upset me girl

Kau membuatku kesal

Then you kiss my lips

Lalu kau kecup bibirku