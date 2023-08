Pensil dan Kertas Jadi Barang yang Selalu Dibawa Aruma Kemanapun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Aruma akui bahwa ia selalu membawa pensil dan kertas kemanapun ia pergi.

Tepatnya adalah sebuah skecth book yang selalu dibawa Aruma tiap kali pergi keluar rumah.

Aruma mengisi waktu kosong bukan dengan gadget, melainkan kerap mencorat coret skecth booknya ketika senggang.

Baca juga: Aruma Raih Double Platinum Lewat Lagu Muak Usai Tembus Ratusan Ribu Streams

“Asalnya sih aku memang senang membawa sketch book dan pensil kemana-mana," ujar Aruma kepada awak media, Jumat (18/8/2023).

"Iseng aja, pas lagi bengong nunggu kelas kan jadi ada kerjaan aja sekalian latihan narik garis (gambar),” sambungnya sambil tertawa.

Bukan hanya gambar, Aruma juga menggunakan skecth book untuk menulis lirik lagu yang kerap muncul tiba-tiba.

Aruma punya kebiasaan mencatat hal menarik yang bisa jadi lagu, katanya hal itu membantunya lebih siap ketika menyelesaikan lagu tersebut.

“Aku jadi sering pakai untuk corat-coret ide lirik lagu," ucapnya.

"Kayak aku bilang, ngga ada salahnya bersiap-siap dari awal. It might come in handy,” kata Aruma.



Saat ini juga Aruma sedang mempersiapkan lagu baru, liriknya merupakan hasil coretan Aruma di skecth book.