Produser The Last of Us Season 2: Casting Pemeran Abby Terhambat Mogok Kerja di Hollywood

Series The Last of Us --- Produser The Last of Us Season 2 mengisyaratkan terpilihnya pemeran Abby Anderson, karakter populer di game The Last of Us.

TRIBUNNEWS.COM - Produser serial The Last of Us, Craig Mazin, mengatakan mereka mungkin telah menemukan aktris untuk memerankan Abby Anderson, karakter populer di game The Last of Us.

Abby akan muncul di serial The Last of Us Season 2, yang saat ini masih dalam proses casting.

“Abby adalah peran pertama yang ingin kami tangani,” kata Craig Mazin dalam wawancara dengan Hollywood Reporter yang rilis Kamis (17/8/2023).

“Kami memiliki rekam jejak yang cukup bagus dalam membuat pengumuman pemeran utama dan orang-orang akan 'benarkah?' yang mungkin akan berlanjut," tambahnya.

Craig Mazin mengatakan, meski pemeran sebelumnya sempat diragukan oleh penonton, namun ia yakin telah melakukan yang terbaik.

"Jadi orang mungkin tidak setuju, tapi saya pikir kami melakukannya dengan benar sejauh ini dan penonton tampaknya merasa kami melakukannya dengan benar dan Akademi tampaknya merasa kami melakukannya dengan benar. The Last of Us mendapat 24 nominasi Emmy," katanya, menegaskan keberhasilan serial The Last of Us.

Proses Casting The Last of Us Terhambat karena Demo di Hollywood

Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) dalam serial The Last of Us (IMDb)

Craig Mazin mengatakan, pemogokan yang terjadi di Hollywood saat ini menghambat casting serial The Last of Us Season 2.

Pemogokan Writers Guild of America atau WGA (para penulis naskah) dan SAG-AFTRA (Serikat pekerja yang mewakili aktor dan aktris di AS) memberikan dampak yang besar dalam industri film di AS.

Pemogokan itu terjadi karena pekerja di industri film menuntut keadilan gaji dan kelayakan kerja para aktor.

"Serangan itu menghentikan kami di jalur kami," kata Craig Mazin.

The Last of Us Season 4

Ellie (Bella Ramsey) dalam cuplikan The Last of Us episode 3 (YouTube HBO Max)

Craig Mazin mengatakan serial The Last of Us akan memiliki empat season.

"Yang pasti bisa saya konfirmasikan adalah bahwa cerita itu tidak cocok dengan satu musim. Jadi mungkin menyesuaikan gamenya, yang jelas sangat penting, semakin ditingkatkan," kata Craig Mazin.