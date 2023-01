Christine Hakim dan Yayu Unru Muncul Saat Jakarta Jadi Sumber Kiamat Zombie di The Last of Us

Muncul aktris senior Indonesia Christine Hakim dan Yayu Unru dalam episode 2 serial The Last of Us yang tayang di HBO, Senin (23/1/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film seri The Las of Us kini telah memasukki episode kedua.

Kali ini Jakarta menjadi latar dalam film tersebut yang diungkap menjadi sumber bencana sehingga berdampak menghancurkan dunia.

Film zombie yang diangkat dari game ini membahas tentang bencana virus jamur Cordyceps yang bisa menulari cepat.

Sehingga dalam dunia The Last of Us, kehancuran dunia diakibatkan oleh jamur ini.

Namun yang menghebohkan lagi, muncul aktris senior Indonesia Christine Hakim dan Yayu Unru dalam episode 2 serial The Last of Us yang tayang di HBO, Senin (23/1/2023).

Kemunculam Christine Hakim juga telah diumumkan oleh sang aktor dalam laman instagram pribadi miliknya.

"Saya muncul di episode 2 dari serial HBO The Last Of Us sebagai ilmuwan," tulis Christine Hakim di Instagram.

Christine Hakim tampil sebagai ahli mikologi dari Universitas Indonesia bernama Ratna.

Aktris senior Christine Hakim, sempat ada dalam deretan lima besar trending topic Twitter pada Senin (23/1/2023). (Instagram @christinehakimofficial)

Dari karakter tersebut dikatakan jika Christine sudah memiliki ilmu untuk meneliti tentang jamur Cordyceps.

Terlihat Christine Hakim tampil mengenakan alat pelindung diri laboratorium dan tengah mengamati jamur Cordyceps yang telah menginfeksi tubuh sesosok mayat dalam laboratorium.

Kemudian ada nama aktor senior Yayu Unru yang berperan sebagai seorang petinggi TNI bernama Agus Hidayat.

Ketika jamur tersebut teridentifikasi menjadi sumber bahaya, Agus bertugas menjemput Ratna untuk melakukan observasi dalam sebuah laboratorium dengan pemandangan mayat aneh yang sudah dikuasai virus jamur Cordyceps.

Dokter Ratna sendiri menyebut belum menemukan cara untuk mengobati virus yang telah terinfeksi jamur tersebut.