Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisinan - Masdddho: Tiwas Tak Gondeli Tenanan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kisinan yang dinyanyikan oleh Masdddho.

Kisinan merupakan single ketiga yang dirilis oleh Masdddho.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang hanya dianggap sebagai pelampiasan pelipur lara atau dalam bahasa gaulnya yakni dijadikan badut (dalam percintaan).

Ia pun merasa malu atau dalam bahasa jawanya "Kisinan".

Video klip lagu Kisinan telah diunggah di kanal YouTube Masdddho pada 11 Juli 2023.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ayah Ibu - Karnamereka: Suatu Saat Nanti Kan Ku Gantikan Tugasmu Ayah

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jiwa yang Bersedih - Ghea Indrawari, Viral jadi Sound Reels hingga TikTok

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisinan - Masdddho:

Intro : C7



Reff :

F G

Tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

Sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C C7

Jebul mung dadi pelampiasan



F G

Tiwas tak banggakne

Em Am

Tak pamer-pamerke

Dm G C

Jebule aku mung dadi badute



Intro : C F G



C F

Taun-taunan aku

G C -G/B

Wes ngancani sliramu

Am A Dm

Wes kadung kenal karo bapak ibu

F G

Wes kebacut nyaman ro sliramu



C F

Opo koWe ra ngerti

G C C-G/B

Opo ra ngrumangsani

Am A Dm

Yen wes kedaden koyo saiki

F G

Kudu piye aku bingung ngadepi



Reff :

F G

Tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

Sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C

Jebul mung dadi pelampiasan



F G

Tiwas tak banggakne

Em Am

Tak pamer-pamerke

Dm G C

Jebule aku mung dadi badute



Musik : F G C -G/B Am

Dm G C

F G Em Am

Dm G C



C F

Taun-taunan aku

G C

Wes ngancani sliramu

Am -A Dm

Wes kadung kenal karo bapak ibu

F G

Wes kebacut nyaman ro sliramu



C F

Opo kowe ra ngerti

G C

Opo ra ngrumangsani

Am -A Dm

Yen wes kedaden koyo saiki

F G

Kudu piye aku bingung ngadepi



Reff :

F G

Tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

Sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C

Jebul mung dadi pelampiasan



F G

Tiwas tak banggakne

Em Am

Tak pamer-pamerke

Dm G C

Jebule aku mung dadi badute



F G

Tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

Sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C

Jebul mung dadi pelampiasan



F G

Tiwas tak banggakne

Em Am

Tak pamer-pamerke

Dm G C

Jebule aku mung dadi badute

Dm G C

Jebule kowe milih ro liyane

Dm G C

Ujung-ujunge mung kisinan dewe

C-C

Haduhh

(Tribunnews.com)