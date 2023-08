Lirik dan Terjemahan Lagu Perfect - Ed Sheeran: Darling, You Look Perfect Tonight

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Perfect yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran.

Lagu Perfect telah dirilis pada tahun 2017 sebagai single keempat dari album Ed Sheeran, Divide.

Official musik video lagu Perfect telah dirilis di YouTube Ed Sheeran pada 9 November 2017.

Hingga Senin (21/8/2023), official musik video lagu Perfect telah ditonton lebih dari 3,5 miliar kali.

Lirik dan Terjemahan Lagu Perfect - Ed Sheeran:

[Verse 1]

I found a love for me

Telah kutemukan cinta

Darling, just dive right in and follow my lead

Sayang, menyelamlah dan ikuti aba-abaku

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Telah kutemukan seorang gadis, dia cantik dan manis

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

Oh, tidak pernah kusangka kaulah seseorang yang menantiku

[Pre-Chorus]

'Cause we were just kids when we fell in love

Karena dulu saat jatuh cinta, kita masih belia

Not knowing what it was

Tidak tahu apa artinya cinta

I will not give you up this time

Kali ini aku takkan melepaskanmu

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

Tapi sayang, cukup kecup aku perlahan, hatimu sepenuhnya milikku

And in your eyes, you're holding mine

Dan di matamu, kamu menggengam hatiku

[Chorus 1]

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Sayang, aku berdansa di kegelapan dan kamu dalam pelukku

Barefoot on the grass, listening to our favourite song

Tak beralas kaki di atas rerumputan, mendengarkan lagu kesukaan kita

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

Saat kamu bilang dirimu terlihat kacau, aku berbisik dengan pelan

But you heard it, darling, you look perfect tonight

Tapi kamu mendengarnya, sayang, malam ini kamu terlihat sempurna

[Verse 2]

Well I found a woman, stronger than anyone I know

Telah kutemukan seorang wanita, dia lebih kuat dari siapapun yang kukenal

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home

Mimpi-mimpinya sama denganku, kuberharap suatu hari rumahku akan sama dengannya

I found a love, to carry more than just my secrets

Telah kutemukan kekasih yang sanggup menjaga bukan cuma rahasia-rahasiaku

To carry love, to carry children of our own

Menjaga cinta, menjaga anak-anak kita

[Pre-Chorus]

We are still kids, but we're so in love

Kita masih belia, tapi kita begitu jatuh cinta

Fighting against all odds

Berjuang hadapi segala kesulitan

I know we'll be alright this time

Aku tahu kali ini kita akan baik-baik saja

Darling, just hold my hand

Sayang, genggamlah tanganku

Be my girl, I'll be your man

Jadilah wanitaku, aku akan jadi lelakimu

I see my future in your eyes

Kulihat masa depanku di matamu

[Chorus 2]

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Sayang, aku berdansa di kegelapan dan kamu dalam pelukku

Barefoot on the grass, listening to our favourite song

Tak beralas kaki di atas rerumputan, mendengarkan lagu kesukaan kita

When I saw you in that dress, looking so beautiful

Saat aku melihatmu memakai gaun itu, kamu terlihat sangat cantik

I don't deserve this, darling, you look perfect tonight

Rasanya aku tak pantas, sayang, malam ini kamu terlihat sempurna

[Chorus 3]

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Sayang, aku berdansa di kegelapan dan kamu dalam pelukku

Barefoot on the grass, listening to our favourite song

Tak beralas kaki di atas rerumputan, mendengarkan lagu kesukaan kita

I have faith in what I see

Aku percaya dengan apa yang kulihat

Now I know I have met an angel in person

Kini kusadar, aku telah bertemu bidadari

And she looks perfect

Dan dia terlihat sempurna

I don't deserve this

Rasanya aku tak pantas

You look perfect tonight

Malam ini kamu terlihat sempurna

