Jonathan Frizzy Diam-diam Rayakan Ulang Tahun Anak, Dhena Devanka: Aku Ngerasa Tidak Dihargai

TRIBUNNEWS.COM - Dhena Devanka merasa tidak dihargai saat Jonathan Frizzy diam-diam merayakan ulang tahun anak kembar mereka di sekolah.

Diketahui, Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy memiliki anak kembar bernama Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak dan Zack Jaden Frizzy Simanjuntak yang berulang tahun pada 11 Agustus.

Dikutip dari YouTube TRANS TV OFFICIAL, Selasa (22/8/2023), Dhena Devanka merasa kecewa lantaran Jonathan Frizzy tiba-tiba merayakan ulang tahun anaknya tanpa sepengetahuannya.

Dhena Devanka ingin Jonathan Frizzy memberitahukannya perihal itu sebagai ibu dari anak-anak.

"Jadi begitu dia step in to this zone, aku minta dia juga harusnya menghargai aku dong."

"Cuman perkara dia mengundang temen-temen kelasnya (anak-anak), setidaknya dia bisa informasikan ke aku."

"Aku pun tidak akan kok mensabotase ulang tahun atau sampai nggak ngebolehin atau apa," sambungnya.

Dhena Devanka juga kecewa dengan pihak sekolah yang berkoordinasi dengan Jonathan Frizzy.

"Saya juga punya rencana sendiri karena tau anak-anak kan dijemput bapaknya."

"Sampai aku bikin seperti ini tuh karena itu rasa kecewa aku dan mama 'Harusnya dia (Ijonk) nggak begini lho'."

"Jadi awalnya aku udah ngomong ke sekolah, tapi dengan semudah itu papanya telepon ke sekolah, kemudian dari security cuma nanya ke gurunya, akhirnya dikasih nomer segampang itu," imbuhnya.

Dhena Devanka mengaku Jonathan Frizzy membuat grup khusus tanpa dirinya untuk koordinasi acara ulang tahun anaknya.

Tak dipungkiri, Dhena Devanka merasa tidak dihargai sebagai sosok ibu yang telah mengurus anak-anaknya.

"Akhirnya mereka bikin grup lah si bapaknya ini tanpa sepengetahuan aku."