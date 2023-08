Lirik dan Terjemahan Lagu Favorite Lesson - Yaeow: But Being With You Was My Favorite Lesson

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Favorite Lesson yang dinyanyikan oleh Yaeow.

Lagu Favorite Lesson telah dirilis pada 29 Juni 2023.

Diketahui, lagu Favorite Lesson mengisahkan tentang persahabatan dua orang yang hubungannya memudar karena salah satu pihak mulai menyukai sahabatnya.

Official lirik video lagu Favorite Lesson telah dirilis di YouTube Yaeow pada 29 Juni 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Favorite Lesson - Yaeow:

[Verse 1]

Started as friends but it got kinda complicated

Dimulai sebagai teman tapi akhirnya menjadi rumit

You knew that you didn't want more but you'd never say it out loud

Kau tahu bahwa kau tidak ingin hubungan yang lebih, tapi kau tidak pernah mengatakannya dengan lantang

But maybe I didn't read through all of your lines

Tapi mungkin aku tidak bisa membaca pikiranmu

We started as friends but we're just strangers tonight

Kita awalnya teman tapi kita hanyalah orang asing malam ini

[Pre-Chorus]

And when I think about you it still hurts

Dan ketika aku memikirkanmu, rasanya masih menyakitkan

My heart still has scars, I need to learn

Hatiku masih memiliki bekas luka, aku harus belajar

[Chorus]

It was only temporary

Itu hanyalah sementara

But I guess our feelings were good for a while

Tapi sepertinya perasaan kita baik untuk sementara waktu

Now you're just a memory

Kini kau hanya tinggal kenangan

A story that I'll never tell

Sebuah kisah yang tak akan pernah kubagikan

'Cause our worlds just didn't collide

Karena dunia kita tidak bertabrakan

You had yours and I had mine

Kau punya dunia sendiri, begitu pula aku

Got lost in different directions

Tersesat di arah yang berbeda

But being with you was my favorite lesson

Tapi bersamamu adalah pelajaran hidup terbaikku

[Verse 2]

Used to dream about growing a future but we grew apart

Dulu kita bermimpi tentang mengembangkan masa depan, tapi kita tumbuh terpisah

I lied to myself 'cause the truth hurts to know where you are right now

Aku berbohong pada diriku karena mengetahui kenyataan di mana kau berada saat ini sangat menyakitkan

[Pre-Chorus]

And when I think about you it still hurts

Dan ketika aku memikirkanmu, rasanya masih menyakitkan

My heart still has scars, I need to learn

Hatiku masih memiliki bekas luka, aku harus belajar

[Chorus]

It was only temporary

Itu hanyalah sementara

But I guess our feelings were good for a while

Tapi sepertinya perasaan kita baik untuk sementara waktu

Now you're just a memory

Kini kau hanya tinggal kenangan

A story that I'll never tell

Sebuah kisah yang tak akan pernah kubagikan

'Cause our worlds just didn't collide

Karena dunia kita tidak bertabrakan

You had yours and I had mine

Kau punya dunia sendiri, begitu pula aku

Got lost in different directions

Tersesat di arah yang berbeda

But being with you was my favorite lesson

Tapi bersamamu adalah pelajaran hidup terbaikku

Le-lesson

Belajar

[Outro]

Started as friends but it got kinda complicated

Dimulai sebagai teman tapi akhirnya menjadi rumit

But being with you was my favorite lesson

Tapi bersamamu adalah pelajaran hidup terbaikku

