Lirik Lagu dan Terjemahan Break My Soul - Beyonce: In Case You Forgot How We Act Outside

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Break My Soul yang dinyanyikan oleh penyanyi Beyonce.

Lagu Break My Soul dirilis pada 20 Juni 2022.

Sejak awal perilisannya lagu Break My Soul milik Beyonce itu sudah bisa didengarkan diberbagai platfrorm musik digital.

Kurang dari tiga hari sejak dirlis lagu Break My Soul telah ditonton sebanyak 7,5 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Break My Soul yang dinyanyikan oleh Beyonce lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I'm 'bout to explode, take off this load

Aku mau meledak, lepaskan beban ini

Bend it, bust it open, won't ya make it go

Bungkukkan, renggangkan, kau mau melepasnya?

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka (Release ya wiggle)

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka (Release ya wiggle)

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la

You won't break my soul

Kau takkan menghancurkan jiwaku

You won't break my soul

Kau takkan menghancurkan jiwaku

You won't break my soul

Kau takkan menghancurkan jiwaku

You won't break my soul

Kau takkan menghancurkan jiwaku