Lirik Lagu Berjudul I'm Sorry We Lied - Selena Gomez dan Zayn, Lengkap dengan Terjemahannya

Poster Video Klip Selena Gomez - I'm Sorry We Lied ft. ZAYN - Lagu berjudul I'm Sorry We Lied dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Selena Gomez dan Zayn, simak lirik lau dan terjemahannya berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjudul I'm Sorry We Lied, lengkap dengan liriknya.

Lagu I'm Sorry We Lied dinyanyikan oleh Selena Gomez bersama Zayn.

Ini merupakan lagu terbaru kolaborasi antara Selena dengan Zayn.

I'm Sorry We Lied baru saja dirilis oleh Selena dan Zayn pada 21 Maret 2023, lalu.

Video klipnya telah disaksikan oleh lebih dari 16,8 juta kali penonton di YouTube.

Lagu milik Selena Gomez bersama Zayn ini menceritakan tentang hubungan antar dua orang di mana mereka saling berbohong dan menyembunyikan sesuatu demi bertahan hidup.

Lirik Lagu I'm Sorry We Lied - Selena Gomez ft Zayn:

Maybe I shouldn't call you

Or leave a message at all

So i try to be patient

Cause nothings written on the wall yeah

It’s too soon to mention

How i’ve begun to feel

That i want your attention