Lirik Lagu dan Terjemahan Million Dollar Baby - Ava Max: Close My Eyes and Wait for Her to Shine

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Million Dollar Baby yang dipopulerkan oleh penyanyi Ava Max.

Lagu Million Dollar Baby dirlis pada 1 September 2022.

Ava Max merilis lagu Million Dollar Baby sebagai single ke-2 di album studio keduanya yang berrtajuk 'Diamonds and Dancefloors'.

Lagu pop berdurasi 3 menit 4 detik itu dirilis Ava Max di bawah naungan label musik Atlantic.

Simak lirik lagu dan terjemahan Million Dollar Baby yang dinyanyikan oleh Ava Max dalam artikel berikut:

She's a miracle

Dia itu sebuah keajaiban

Diamonds

Berlian

She turns tears to diamonds, woah

Dia mengubah air mata jadi berlian, woah

Trying to find that silver lining, woah

Berusaha temukan harapan itu, woah

And once in a while

Dan kadang-kadang



I'll go walkin' in the twilight

Aku akan jalan-jalan saat senja

Counting down to midnight

Menghitung mundur hingga tengah malam

Close my eyes and wait for her to shine

Pejamkan mataku dan menunggunya bersinar

I'm hiding in the shadows

Aku bersembunyi dalam bayang-bayang

Praying that she'll break free

Berdoa dia akan bebas