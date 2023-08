Lirik Lagu dan Terjemahan Memories - RIIZE: I Don't Wanna Waste All These Feelings

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Memories yang dinyanyikan oleh boy group RIIZE di bawah ini.

Jelang debutnya, boy group baru naungan SM Entertainment, RIIZE telah merilis MV Prologue bertajuk Memories pada tanggal 21 Agustus 2023.

Sementara itu, RIIZE diketahui baru akan resmi debut di awal September dengan membawakan sebuah album berjudul Get A Guitar.

Berikut ini lirik lagu Memories milik RIIZE lengkap dengan terjemahannya:

[Intro]

Ooh, uh

Ah-ha-ha, ooh-wee

Yeah, uh-huh, that's right

[Verse 1]

Eoryeosseul jeok oechyeo I’m a star

Oettan geogin Mars

Ttambangul eorin uri chueok eorin

Sajin sok geu misoneun it's all you

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh