Sinopsis Drama Korea Destined With You, Rowoon Terpikat Mantra Jo Bo Ah

Sinopsis drama Korea Destined With You.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis drama Korea Destined With You beserta daftar pemainnya.

Drama Korea terbaru berjudul Destined With You tayang mulai besok, Rabu (23/8/2023).

Destined With You hadir setiap Rabu dan Kamis pukul 22.30 di JTBC dan Netflix.

Drama Destined With You, mengisahkan seorang pengacara terikat kutukan yang usianya sudah berabad-abad, terjerat dengan seorang pegawai negeri yang memegang kunci kebebasannya.

Mengutip Mydramalist, drama bergenre romance ini dibintangi Rowoon dan Jo Bo Ah.

Drama Destined With You disutradarai oleh Nam Ko Hoon, dan ditulis oleh No Ji Sul.

Sinopsis Destined With You

Diceritakan, Lee Hong Jo (Jo Bo Ah) adalah PNS kelas terendah.

Dia selalu melakukan yang terbaik di tempat kerja.

Meski begitu, Hong Jo menderita banyak keluhan perdata.

Drama Korea Destined With You. (asianwiki)

Dalam kehidupan pribadinya, dia terbiasa sendirian.

Suatu hari, dia kebetulan menjadi pemilik peti kayu tua dan kunci untuk mengangkat kutukan dari Jang Shin Yu.

Jang Shin Yu (Rowoon) adalah seorang pengacara kompeten.

Dia cerdas dan tampan hingga menjadi sorotan kemanapun dia pergi.