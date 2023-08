Cara Dapatkan Tiket Screening One Piece Live Action di PIK Jakarta pada 30 Agustus 2023 dari Netflix

Poster screening Serial One Piece: Straw Hats United Across The Globe - Cara dapatkan tiket Screening One Piece adaptasi live-action dari Netflix yang akan digelar di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara dapatkan tiket Screening One Piece adaptasi live-action dari Netflix.

Netflix akan menggelar acara fan meeting dan Screening One Piece di 10 negara di dunia termasuk Jakarta, Indonesia.

One Piece Live Action sendiri akan rilis episode perdananya pada Rabu 31 Agustus 2023 mendatang.

Namun pecinta One Piece dapat mengikuti Screening One Piece adaptasi live-action tersebut yang akan digelar di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023.

Penggemar manga terlaris sepanjang masa karya Eiichiro Oda ini dapat mendapat tiket udangan Screening One Piece tersebut dengan mengikuti persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan.

Simak syarat dan cara dapatkan tiket Screening One Piece dari Netflix, dilansir dari unggahan akun Twitter-nya sebagai berikut.

Syarat Dapatkan Tiket Screening One Piece

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Berusia minimal 16 tahun di hari Selasa, 22 Agustus 2023, atau pada saat periode giveaway dimulai;

3. Berdomisili di wilayah Jabodetabek;

4. Bersedia datang ke tempat diselenggarakannya acara “Undangan Special Screening ONE PIECE & Going Merry Experience di ONE PIECE Straw Hats Unite: All Aboard The Going Merry, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, pada Rabu, 30 Agustus 2023;

5. Memiliki Kartu Pelajar/KTP/SIM/KK/Paspor yang masih berlaku;

6. Memiliki akun Instagram, Twitter, Facebook aktif yang tidak dikunci, atau di-protect atau di-private; dan mengikuti (mem-follow) semua akun media sosial Netflix Indonesia.

7. Bukan merupakan karyawan, keluarga karyawan, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama Netflix Indonesia yang merupakan penyelenggara digital activity.