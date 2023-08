Rutinitas Olah Raga Buat Jhonny Thio Bahagia dalam Bekerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Influencer Jhonny Thio Doran menjadikan olahraga sebagai rutinitas. Sesibuk apapun ia berusaha meluangkan waktunya melakoni aktivitas tersebut.

Olah raga favoritnya adalah lari. Sebab, ia bisa melakukannya kapan dan di mana saja tanpa perlu ribet dengan peralatan-peralatan khusus.

Ia bisa melakoni lari meski ada urusan kerja di luar kota atau di luar negeri. Seperti konten video yang dibagikan di akun Instagramnya @jhonnythio.

Pada video itu Jhonny lari menyusuri jalan-jalan di Kota Senzhen, China.

"Kapan pun dan di mana pun berada, jangan lupa lari biar badan jadi sehat," tulis pria kelahiran Samarinda 18 Juni 1986, sebagai keterangan video yang diunggahnya tersebut.

Dikutip The Huffington Post, peneliti dari University of Vermont mengatakan orang yang aktif melakukan latihan fisik, atau olahraga, merasa lebih bahagia dalam hidupnya.

Sebab ketika berolahraga, tubuh mengeluarkan hormon endorfin yang dapat memberikan energi positif.

Peningkatan hormon endorfin juga bermanfaat memelihara kesehatan mental.

Dengan dasar tersebut, Jhonny yang juga seorang pengusaha, memberikan fasilitas olah raga di kantor untuk para pegawainya.

"Kerja harus happy, kalian datang sampai pulang hati harus happy. Kalau kerja enggak hapy, hasil kualitas kerjanya enggak bagus. Jadi, pastikan kalian harus happy."

"Makanya kita juga siapkan beberapa platform kecil seperti pingpong, bulu tangkis, mini soccer, biar kalian lebih gerak dan lebih happy. Karena kalau lebih happy, kerjanya lebih bagus," kata Jhonny kepada pegawainya seperti dikutip pada video lain di Instagramnya.

Di berbagai platform media sosial miliknya, Jhony sering membagikan konten bertema motivasi dan bisnis atas dasar prinsip "real life is about sharing what we have and we know."

"Jadi yang saya bagikan di sosmed adalah benar-benar yang sudah saya jalankan, bukan dari baca buku lalu dirangkumkan menjadi materi content," ucapnya.

Yang membuatnya senang dan bahagia ternyata konten-konten yang dibagikannya dapat membantu banyak orang tanpa takut tersaingi.

"Bagi saya, tidak ada persaingan, namun saling menguatkan dan membangun untuk dapat menjadi lebih tajam dan baik. Kalau hanya ada kita sendiri, kita akan cenderung berada di zona nyaman, jadi malas improve, tidak kreatif, dan malas memberikan hal baru," terangnya.

Kepada siapapun yang hendak memulai bisnis, Jhonny mengatakan untuk jangan takut memulai.

"Langkahkan langkah pertama secara nyata dan cepat, jangan hanya beride, berstrategi, berdiskusi tanpa ada kejelasan kapan mulai," tandasnya.